В РКС разрабатывают технологию радиофотоники для аппаратуры перспективных спутников-ретрансляторов

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») разрабатывает технологию передачи данных с использованием радиофотоники для применения в аппаратуре перспективных спутников-ретрансляторов. Инновации решают проблемы гибкого и широкополосного преобразования частот внутри спутникового ретранслятора, а также позволяют уменьшить массу и размер оборудования новых спутников.

Для преобразования частоты и коммутации радиоканалов в спутниковом ретрансляторе создается преобразователь с радиофотонным ядром, радиочастотными входной и выходной секциями. Применение такой технологии значительно расширяет технические возможности перспективных телекоммуникационных спутников при ретрансляции радиосигнала. Радиофотонное оборудование отличается от традиционного радиочастотного высокой помехозащищенностью, стойкостью к воздействию факторов космического пространства, оптимальными механическими и энергетическими характеристиками (легкий вес, механическая гибкость, уменьшенный объем, низкое энергопотребление).

Руководитель разработки многодиапазонного преобразователя частот для бортового спутникового ретранслятора, ведущий инженер-исследователь Андрей ЩЕРБИНИН:

Перспективные связные спутниковые системы требуют разработки радиоэлектронных средств связи в диапазоне до 40 ГГц для приема, маршрутизации и передачи радиочастотных сигналов ретрансляторов. Наша новая разработка позволяет решать эти задачи, ее параметры обеспечивают преобразование несущей частоты входного информационного сигнала в бортовом спутниковом ретрансляторе в несколько частотных диапазонов одновременно.

В сфере сверхширокополосных систем передачи данных радиофотонные и оптические устройства обладают рядом преимуществ перед традиционными радиочастотными. Системы, созданные на основе радиофотонных технологий, не подвержены воздействию внешних электромагнитных полей и обладают гораздо большей дальностью передачи и шириной полосы сигнала. При этом передача данных происходит с минимальными потерями сигналов спутниковой связи.

Спутники-ретрансляторы используются для информационного обеспечения ракетно-космической техники, передачи телевизионного сигнала между телецентрами, ретрансляции сигналов космических систем навигации, связи, спасения и других задач.