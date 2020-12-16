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Правительство официально дало старт эксперименту по использованию беспилотных судов в России

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин.
Источник изображения: industry-hunter.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации автономных (беспилотных) судов с 10 декабря 2020 г. до конца 2025 г., соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства. 

Провести в период с 10 декабря 2020 г. до 31 декабря 2025 г. эксперимент по опытной эксплуатации автономных судов под Государственным флагом Российской Федерации, зарегистрированных капитанами морских портов, расположенных в Краснодарском крае, Приморском крае, Хабаровском крае, Астраханской области, Калининградской области, Ленинградской области, Магаданской области, Мурманской области, Ростовской области, Сахалинской области, г. Санкт-Петербурге, — говорится в документе.

Там также поясняется, что владельцы беспилотных судов участвуют в эксперименте добровольно и за свой счет. Информация о выведении на воду автономного судна должна передаваться грузовладельцам, страховщикам, а также капитанам портов и операторов систем управления, в районе которых плавает судно-беспилотник. Помимо судовладельцев, участниками эксперимента являются Минтранс, Минпромторг, Росморречфлот.

Россия стала первой в мире страной, разработавшей национальное законодательство для эксплуатации автономных судов. Минпромторг также разработал и внес в правительство федеральный закон в части правоотношений, возникающих при использовании автономных судов, а Российским морским регистром судоходства разработаны документы по их классификации. По имеющейся информации в настоящее время Минтранс РФ и Росморечфлот разрабатывают правовые нормы для использования автономных судов, которые будут функционировать на основе технологии ГЛОНАСС и российского программного обеспечения.

В настоящее время испытание систем происходит в реальных условиях сразу на четырех судах: танкер «Михаил Ульянов» (ПАО «Совкомфлот»), сухогруз «Пола Анфиса» (ООО «Пола Райз»), грунтоотвозная баржа «Рабочая» в связке с земснарядом «Редут» (ФГУП «Росморпорт»).

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Совкомфлот
Проекты
2020-й год
БПЛА
ГЛОНАСС
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