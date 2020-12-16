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Техкульт

Ученые заявляют: американские посольства, похоже, атакуют микроволновым оружием

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Микроволновой излучатель

Не утихают споры вокруг загадочной болезни, получившей название «гаванский синдром», жертвами которой за последние 4 года стали сотрудники американских посольств и сотрудники ЦРУ в ряде стран, включая Кубу, Россию и Китай. Для расследования этих инцидентов при Национальной академии наук США была создана группа, куда вошли эксперты в области медицины и радиоэлектроники.

В опубликованном ими докладе говорится, что причиной гаванского синдрома могло стать мощное микроволновое излучение. Стоит напомнить, что предполагаемое микроволновое оружие появилось в годы Холодной войны у главных ее участников – США и СССР. Оно предназначалось для выведения из строя электронного оборудования, но, как оказалось, также способно причинять вред и людям. Примером тому – проекты компании Boeing и исследовательской лаборатории ВВС США – CHAMP и THOR. Речь идет о мощном микроволновом источнике, установленном на ракете и устройстве для уничтожения больших масс беспилотников. Говоря упрощенным языком, микроволновое оружие – это что-то вроде микроволновой печи, мощность которой в сотни тысяч раз больше безопасной. Созданное такой боевой «микроволновкой» электромагнитное поле способно нарушить работу электронных устройств противника и даже полностью вывести их из строя.

Микроволновой излучатель

Воздействие на людей мощных, направленных микроволн иллюстрирует эффект Фрея, при котором голова человека является приемной микроволновой антенной в диапазоне низких гигагерцовых частот. Под воздействием микроволн человек начинает слышать странные звуки, что является одним из симптомов гаванского синдрома. Кроме шумов, оказавшиеся в зоне микроволнового поражения испытывают головные боли, тошноту, частичную потерю слуха, головокружение, дезориентацию в пространстве. Однако, все это не более чем предположения, поскольку даже при наличии радиоэлектронного оружия у России и Китая факты его применения против американских дипломатов не доказаны. Не исключено, что в конечном итоге гаванский синдром так и останется частью теории заговора.

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3 комментария
№1
16.12.2020 10:36
Шапочки из фольги применять не пробовали?
+1
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№2
16.12.2020 11:07
Количество шизофренических обвинений с той стороны так велико, что и это выглядит как одно из них в общем ряду. Ну вот как увязать в этом плане Кубу, Китай и РФ? Кто из них организует эту общую "научно-техническую" политику? С Кубой, допустим, понятно. А вот с РФ и Китаем? Т.е. на территории РФ действуют китайцы? Или может быть РФ действует на территории Китая?

Однако, этому может быть практическое объяснение: посольства США превращены в центры радиотехнической разведки и связи с агентурой, а применение микроволнового излучения - попытка вывести из строя это оборудование, либо попытка создания помех ему. США не могут заявить, что - "вы нам мешаете вас прослушивать, это не по пацански!" Потому и остаётся посольским только жаловаться на "шум в ушах"...
+3
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№3
16.12.2020 12:40
Цитата, Peter Tsk сообщ. №2
Однако, этому может быть практическое объяснение: посольства США превращены в центры радиотехнической разведки и связи с агентурой, а применение микроволнового излучения - попытка вывести из строя это оборудование, либо попытка создания помех ему.
Мне кажется, что это они себя сами этим оборудованием, как бы правильно выразиться, облучают: немаленькое количество передатчиков, их частота излучения, плюс немаленькая мощность = мощная микроволновка над головой. Свинцовые крыши с заземлением им надо делать. Зы
+1
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