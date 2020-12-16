Ученые заявляют: американские посольства, похоже, атакуют микроволновым оружием

Микроволновой излучатель

Не утихают споры вокруг загадочной болезни, получившей название «гаванский синдром», жертвами которой за последние 4 года стали сотрудники американских посольств и сотрудники ЦРУ в ряде стран, включая Кубу, Россию и Китай. Для расследования этих инцидентов при Национальной академии наук США была создана группа, куда вошли эксперты в области медицины и радиоэлектроники.

В опубликованном ими докладе говорится, что причиной гаванского синдрома могло стать мощное микроволновое излучение. Стоит напомнить, что предполагаемое микроволновое оружие появилось в годы Холодной войны у главных ее участников – США и СССР. Оно предназначалось для выведения из строя электронного оборудования, но, как оказалось, также способно причинять вред и людям. Примером тому – проекты компании Boeing и исследовательской лаборатории ВВС США – CHAMP и THOR. Речь идет о мощном микроволновом источнике, установленном на ракете и устройстве для уничтожения больших масс беспилотников. Говоря упрощенным языком, микроволновое оружие – это что-то вроде микроволновой печи, мощность которой в сотни тысяч раз больше безопасной. Созданное такой боевой «микроволновкой» электромагнитное поле способно нарушить работу электронных устройств противника и даже полностью вывести их из строя.

Микроволновой излучатель

Воздействие на людей мощных, направленных микроволн иллюстрирует эффект Фрея, при котором голова человека является приемной микроволновой антенной в диапазоне низких гигагерцовых частот. Под воздействием микроволн человек начинает слышать странные звуки, что является одним из симптомов гаванского синдрома. Кроме шумов, оказавшиеся в зоне микроволнового поражения испытывают головные боли, тошноту, частичную потерю слуха, головокружение, дезориентацию в пространстве. Однако, все это не более чем предположения, поскольку даже при наличии радиоэлектронного оружия у России и Китая факты его применения против американских дипломатов не доказаны. Не исключено, что в конечном итоге гаванский синдром так и останется частью теории заговора.