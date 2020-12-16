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Интерфакс-АВН

Госсекретарь США обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье

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Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: © REUTERS / Petr David Josek

Вашингтон. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия угрожает стабильности в Средиземноморье, подогревает там хаос, конфликты, разногласия и использует методы дезинформации, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном во вторник.

"Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и сея хаос, конфликты и раскол в государствах по всему региону", - отмечается в нем.

В частности, среди "угроз стабильности" в Средиземноморье, исходящих со стороны России, Помпео назвал поддержку правительства Башара Асада в Сирии. "Его война против собственного народа усугубила региональную нестабильность, привела к затяжному гуманитарному кризису и привела к перемещению половины населения", - говорится в заявлении.

Помпео в заявлении напомнил об инциденте с высылкой российских дипломатов из Греции в 2018 году, а также указал на то, что "богатые россияне, многие из которых связаны с Кремлем, отмыли миллиарды долларов через Республику Кипр и Мальту".

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Кипр
Россия
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
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