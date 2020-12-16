Бей своих: США наказали Турцию санкциями

США применили последний аргумент в попытке заставить Турцию отказаться от российской системы ПВО. Вчера, 14 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что администрация президента Трампа ввела санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции.

Санкции введены в рамках закона CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, О противодействии противникам Америки посредством санкций), действующего против некоторых российских оборонных компаний. В рамках введённых ограничений Секретариату оборонной промышленности Турции аннулирован ряд экспортных лицензий, а также введены запреты на ссуды и кредиты. Кроме того, под санкции попало руководство Секретариата — подлежат заморозке его возможные активы в юрисдикции США, кроме того, запрещён въезд в страну.

Истребитель F-35А, построенный для турецких ВВС, но не переданный Турции из-за покупки ею российской системы ПВО Источник изображения: cnbc.com

«Соединённые Штаты вводят санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции в рамках закона CAATSA за сознательное участие в крупной сделке с Рособоронэкспортом, главной российской компанией по экспорту товаров военного назначения, по приобретению системы ПВО С-400», — сообщили в пресс-службе администрации президента США.

Ситуацию подогревает тот факт, что США и Турция являются союзниками по НАТО. Кроме того, на территории Турции находится военная база, которую активно используют ВС США для действий на Ближнем Востоке, а также хранят (или хранили) там ядерное оружие.

В заявлении Министерства иностранных дел Турции говорится, что оно «осуждает и отвергает» санкции США, указывая, что односторонние санкции Вашингтона неадекватны. «Турция предпримет необходимые шаги против этого решения, которое неизбежно окажет негативное влияние на наши отношения, и ответит взаимностью так и в то время, которое она сочтёт нужным», — сообщается в ответе турецкого МИДа.

Ранее США исключили Турцию из программы разработки и закупки истребителей F-35.