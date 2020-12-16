Войти
WarSpot

Бей своих: США наказали Турцию санкциями

730
0
0
Источник изображения: warspot.ru

США применили последний аргумент в попытке заставить Турцию отказаться от российской системы ПВО. Вчера, 14 декабря, портал defensenews.com сообщил о том, что администрация президента Трампа ввела санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции.

Санкции введены в рамках закона CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, О противодействии противникам Америки посредством санкций), действующего против некоторых российских оборонных компаний. В рамках введённых ограничений Секретариату оборонной промышленности Турции аннулирован ряд экспортных лицензий, а также введены запреты на ссуды и кредиты. Кроме того, под санкции попало руководство Секретариата — подлежат заморозке его возможные активы в юрисдикции США, кроме того, запрещён въезд в страну.

Истребитель F-35А, построенный для турецких ВВС, но не переданный Турции из-за покупки ею российской системы ПВО

Источник изображения: cnbc.com

«Соединённые Штаты вводят санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции в рамках закона CAATSA за сознательное участие в крупной сделке с Рособоронэкспортом, главной российской компанией по экспорту товаров военного назначения, по приобретению системы ПВО С-400», — сообщили в пресс-службе администрации президента США.

Ситуацию подогревает тот факт, что США и Турция являются союзниками по НАТО. Кроме того, на территории Турции находится военная база, которую активно используют ВС США для действий на Ближнем Востоке, а также хранят (или хранили) там ядерное оружие.

В заявлении Министерства иностранных дел Турции говорится, что оно «осуждает и отвергает» санкции США, указывая, что односторонние санкции Вашингтона неадекватны. «Турция предпримет необходимые шаги против этого решения, которое неизбежно окажет негативное влияние на наши отношения, и ответит взаимностью так и в то время, которое она сочтёт нужным», — сообщается в ответе турецкого МИДа.

Ранее США исключили Турцию из программы разработки и закупки истребителей F-35.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
F-35A
Компании
РОЭ
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
30.04.2019
Покупайте - или будет хуже: Германии угрожают из-за F-35
05.10.2018
Миссия F-35: как самый дорогой самолет "проецирует силу" США в мире
18.04.2017
Трамп обновляет ядерный щит Европы
09.11.2016
Небо в алмазах
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:45
  • 7
Вторая Приднестровская
  • 16.12 23:45
  • 2
Детей полицейских и росгвардейцев предложили приоритетно зачислять в вузы
  • 16.12 22:58
  • 24
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 16.12 22:55
  • 4
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 16.12 22:55
  • 4
Таллин и Лондон едины во взглядах на исходящие со стороны России угрозы - Минобороны Эстонии
  • 16.12 22:52
  • 150
Космонавтика Илона Маска
  • 16.12 22:26
  • 10
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
  • 16.12 22:11
  • 7
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 16.12 21:55
  • 1
В США в российском Ил-76 заметили СИД-Истребитель из «Звездных войн»
  • 16.12 20:04
  • 8
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 16.12 20:04
  • 44
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 16.12 19:31
  • 15
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 16.12 18:52
  • 2
Борисов: создание МС-21 с первым полностью российским гражданским двигателем - знаковый проект российского авиапрома
  • 16.12 14:10
  • 30
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 16.12 13:11
  • 2
Россия впервые показала на видео внешний вид гиперзвукового комплекса «Авангард»