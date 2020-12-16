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В США в российском Ил-76 заметили СИД-Истребитель из «Звездных войн»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Изнутри кабина советского (российского) тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, отличающегося остекленной носовой частью, выглядит как таковая у СИД-Истребителя из вселенной «Звездных войн» режиссера Джорджа Лукаса, отмечает The Drive, комментируя недавно появившийся в сети снимок от Минобороны России.


Скриншот из «Звездных войн».
Источник: htstatic.imgsmail.ru

«Реальность такова, что сходство между штурманским постом Ил-76 и кокпитом СИД-Истребителя, перехватчика или бомбардировщика не случайно. Джордж Лукас использовал огромное количество тем и образов Второй мировой войны, чтобы построить свой единственный в своем роде мир — включая корабли», — пишет американское издание.

The Drive напоминает, что самолеты с остекленной носовой частью получили широкое распространение и после Второй мировой войны. В частности, подобные решения использовала как коалиция западных стран во главе с США, так и государства коммунистического строя, направляемые СССР.


Вид из кабины Ил-76.
Источник: Минобороны России

В ноябре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что новый самолет Ил-76МД-90А сможет поднимать на 12 тонн больше, чем его предыдущая версия. По словам конструктора Андрея Юрасова, грузоподъемность летательного аппарата увеличена с 48 до 60 тонн, дальность полета — на 18 процентов. Расход топлива в результате модернизации снизился на 12-15 процентов.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
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ОАК
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1 комментарий
№1
16.12.2020 21:55
Это Тысячелетний сокол:

Вид из кабины СИД-Истребителя:
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