Венгрия закупит израильские РЛС EL/M-2084 через канадскую компанию Rheinmetall Canada

ЦАМТО, 15 декабря. Согласно информации венгерского ресурса Hungarytoday.hu, ВС Венгрии намерены приобрести через компанию Rheinmetall Canada радиолокационные станции, разработанные на базе технологии РЛС EL/M-2084 израильской компании IAI ELTA.

Как сообщил изданию ответственный за оборонные разработки правительственный комиссар Гашпар Марот, контракт на поставку РЛС, которые могут применяться для контроля воздушного пространства, противовоздушной обороны и артиллерийской разведки, был подписан 11 декабря командующим Вооруженными силами Венгрии генералом Ференцем Коромом и главным исполнительным директором Rheinmetall Canada Стефаном Орли.

Планируется, что РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием компании IAI ELTA заменят устаревшие советские системы, начиная с 2022 года. Количество, стоимость заказанных РЛС и причины их приобретения через Rheinmetall Canada пока не раскрываются. Возможно, что принятие этих станций на вооружение ВС Канады позволит избежать необходимости доказывать их совместимость с системами НАТО, как того потребовалось в Чехии.

Как сообщает Israeldefense.co.il со ссылкой на сайт Ynet, сделка, как ожидается, будет более крупной, чем подписанный с ВС Чехии в 2018 году контракт на поставку 8 РЛС стоимостью 125 млн. долл.

Как сообщал ЦАМТО, Rheinmetall-Canada и ELTA Systems, являющаяся подразделением Israel Aerospace Industries (IAI), заключили с Министерством обороны Канады контракт на поставку 10 новых РЛС средней дальности EL/M-2084 (MRR) в июле 2015 года. Rheinmetall-Canada выступила основным подрядчиком поставки. В рамках проекта MRR с Rheinmetall-Canada были подписаны два контракта: на поставку в течение трех лет 10 РЛС и их последующее обслуживание. Общая стоимость контрактов оценивается в 243,3 млн. кан. долл.

По имеющейся информации, израильская компания передала Rheinmetall-Canada значительный объем технологий, что позволило выполнить большую часть работ в Канаде. В настоящее время предложение о возможности поставки РЛС EL/M-2084 совместно с IAI ELTA размещено на сайте Rheinmetall-Canada.

EL/M-2084 является усовершенствованной многофункциональной трехкоординатной РЛС S-диапазона с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием. РЛС могут доставляться на позицию грузовым автомобилем. Управление РЛС осуществляется дистанционно – оператор может находиться на расстоянии до 100 м. Время перевода в походное положение не превышает 20 мин. В начале 2018 года IAI объявила, что продала 100 РЛС на общую сумму около 2 млрд. долл. Среди заказчиков: Канада, Индия, Финляндия, Чехия и Сингапур.