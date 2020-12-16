Войти
ЦАМТО

Венгрия закупит израильские РЛС EL/M-2084 через канадскую компанию Rheinmetall Canada

735
0
0
Антенна РЛС EL/M-2084
Антенна РЛС EL/M-2084.
Источник изображения: www.mda.mil

ЦАМТО, 15 декабря. Согласно информации венгерского ресурса Hungarytoday.hu, ВС Венгрии намерены приобрести через компанию Rheinmetall Canada радиолокационные станции, разработанные на базе технологии РЛС EL/M-2084 израильской компании IAI ELTA.

Как сообщил изданию ответственный за оборонные разработки правительственный комиссар Гашпар Марот, контракт на поставку РЛС, которые могут применяться для контроля воздушного пространства, противовоздушной обороны и артиллерийской разведки, был подписан 11 декабря командующим Вооруженными силами Венгрии генералом Ференцем Коромом и главным исполнительным директором Rheinmetall Canada Стефаном Орли.

Планируется, что РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием компании IAI ELTA заменят устаревшие советские системы, начиная с 2022 года. Количество, стоимость заказанных РЛС и причины их приобретения через Rheinmetall Canada пока не раскрываются. Возможно, что принятие этих станций на вооружение ВС Канады позволит избежать необходимости доказывать их совместимость с системами НАТО, как того потребовалось в Чехии.

Как сообщает Israeldefense.co.il со ссылкой на сайт Ynet, сделка, как ожидается, будет более крупной, чем подписанный с ВС Чехии в 2018 году контракт на поставку 8 РЛС стоимостью 125 млн. долл.

Как сообщал ЦАМТО, Rheinmetall-Canada и ELTA Systems, являющаяся подразделением Israel Aerospace Industries (IAI), заключили с Министерством обороны Канады контракт на поставку 10 новых РЛС средней дальности EL/M-2084 (MRR) в июле 2015 года. Rheinmetall-Canada выступила основным подрядчиком поставки. В рамках проекта MRR с Rheinmetall-Canada были подписаны два контракта: на поставку в течение трех лет 10 РЛС и их последующее обслуживание. Общая стоимость контрактов оценивается в 243,3 млн. кан. долл.

По имеющейся информации, израильская компания передала Rheinmetall-Canada значительный объем технологий, что позволило выполнить большую часть работ в Канаде. В настоящее время предложение о возможности поставки РЛС EL/M-2084 совместно с IAI ELTA размещено на сайте Rheinmetall-Canada.

EL/M-2084 является усовершенствованной многофункциональной трехкоординатной РЛС S-диапазона с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием. РЛС могут доставляться на позицию грузовым автомобилем. Управление РЛС осуществляется дистанционно – оператор может находиться на расстоянии до 100 м. Время перевода в походное положение не превышает 20 мин. В начале 2018 года IAI объявила, что продала 100 РЛС на общую сумму около 2 млрд. долл. Среди заказчиков: Канада, Индия, Финляндия, Чехия и Сингапур.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Израиль
Индия
Канада
Сингапуp
Финляндия
Чехия
Компании
ELTA
IAI
Rheinmetall
Проекты
NATO
АФАР
Похожие новости
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
31.12.2011
Призрак F-35 бродит по миру
29.09.2011
В тройку крупнейших мировых импортеров военно-транспортных самолетов за период 2003-2010 гг. входят Канада, США и Австралия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:45
  • 7
Вторая Приднестровская
  • 16.12 23:45
  • 2
Детей полицейских и росгвардейцев предложили приоритетно зачислять в вузы
  • 16.12 22:58
  • 24
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 16.12 22:55
  • 4
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 16.12 22:55
  • 4
Таллин и Лондон едины во взглядах на исходящие со стороны России угрозы - Минобороны Эстонии
  • 16.12 22:52
  • 150
Космонавтика Илона Маска
  • 16.12 22:26
  • 10
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
  • 16.12 22:11
  • 7
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 16.12 21:55
  • 1
В США в российском Ил-76 заметили СИД-Истребитель из «Звездных войн»
  • 16.12 20:04
  • 8
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 16.12 20:04
  • 44
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 16.12 19:31
  • 15
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 16.12 18:52
  • 2
Борисов: создание МС-21 с первым полностью российским гражданским двигателем - знаковый проект российского авиапрома
  • 16.12 14:10
  • 30
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 16.12 13:11
  • 2
Россия впервые показала на видео внешний вид гиперзвукового комплекса «Авангард»