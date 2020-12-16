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Российская газета

Новую зенитную самоходную установку создали в Китае

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Источник изображения: rg.ru

Китайские конструкторы скрестили двуствольную 35-мм автоматическую пушку с трехосным тактическим автомобилем Shaanxi. Эту установку, предназначенную для борьбы с воздушными целями, назвали PGZ09.

Народно-освободительная армия в 80-е годы приняла на вооружение зенитный артиллерийский комплекс Тип 90. В его основе - технологии, заимствованные со швейцарской системы GDF-002 Oerlikon GDF.

Ее орудия имеют скорострельность до 1100 выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда - 1175 метров в секунду. Эффективная наклонная дальность стрельбы достигает 4000 метров. Масса осколочно-фугасного снаряда - 550 граммов.

Позже такие пушки были установлены на гусеничную самоходку PGZ-07, предназначенную для сопровождения тяжелых танковых и механизированных соединений.

В свою очередь, "автомобильная" PGZ09 служит в так называемых "средних" соединениях, вооруженных колесными бронемашинами (БТР, САУ, истребителями танков).

Эта ЗСУ оборудована многоканальной прицельной системой, способной применяться в скрытом режиме. Предполагается использование снарядов с программируемым подрывом, которые более эффективны по сравнению с традиционными боеприпасами.

Военные эксперты отмечают, что ее крупным недостатком является отсутствие возможности ведения эффективного огня во время движения. Поэтому наряду с этой машиной для НОАК параллельно созданы варианты на базе бронетранспортеров, которые проходили войсковые испытания.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Швейцария
Продукция
Shaanxi Y-8
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