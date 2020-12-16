Продлено на 10 лет соглашение об уведомлениях о пусках ракет между Россией и КНР

Россия и Китай продлили на 10 лет межправительственное соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. Подписи под протоколом поставили министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ.

«Получил из Пекина подписанные вами экземпляры протокола о продлении соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей. Готов подписать протокол о продлении действия этого соглашения на очередной 10-летний период», - отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что продление срока действия соглашения показывает высокий уровень доверия между двумя странами.

По словам главы военного ведомства Китая, он подписал эти документы в начале декабря.

Шойгу поставил подпись под протоколом и показал документ своему собеседнику. Он также отметил, что сегодня использование видеосвязи стало привычным способом проведения переговоров. В свою очередь Вэй Фэнхэ выразил надежду на личную встречу двух глав оборонных ведомств в следующем году.