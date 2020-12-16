Уменьшиться ради усиления: КМП США сокращается

Корпус морской пехоты США должен стать сильнее, а потому сокращается. Вчера, 14 декабря, портал marinecorpstimes.com сообщил о том, что принятый Конгрессом военный бюджет на 2021 финансовый год предполагает снижение численности КМП на 5000 солдат.

По данным на 2020 год, КМП США насчитывает 186 200 солдат. До конца следующего года численность морпехов должна снизиться до 181 200 человек. При этом увольнений не будет: сокращённым танкистам разрешат досрочно расторгнуть контракты. На этом дело не закончится: в рамках проекта Force Design 2030 Корпус должен будет насчитывать 174 000 человек.

Американские морпехи на учениях Источник изображения: marinecorpstimes.com

Ранее комендант КМП генерал Дэвид Бергер объявил о начале программы «перестройки», рассчитанной на десять лет. К 2030 году КМП полностью сократит все три своих танковых батальона. Число пехотных батальонов снизится с 24 до 21, артиллерийских батарей — с 21 до 5, амфибийных целевых групп (Amphibious Ready Group) — с 6 до 4. Под сокращение попадут также штурмовые и тяжёлые эскадрильи.

В КМП заявляют, что поскольку проходит избавление от устаревшего оборудования и подразделений, планируются вложения в высокоточное оружие, новые ракетные системы, разведку и беспилотные системы. Так, морпехи намерены удвоить количество беспилотных эскадрилий, в том числе с наземными боевыми беспилотными машинами. По словам Бергера, все эти действия нужны для противостояния «Китаю и другим противникам к 2030 году». КПМ станет меньше, мобильнее и будет более массово рассредоточен в Индо-Тихоокеанском регионе.