Полк с "Ярсами" заступил на боевое дежурство на Алтае

МОСКВА, 15 декабря/ Радио Sputnik. Оснащенный ракетными комплексами "Ярс" полк заступил на боевое дежурство в Алтайском крае, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
По данным ведомства, полк заступил в Барнаульском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
В настоящее время в РВСН проходит процесс перевооружения с мобильных ракетных комплексов "Тополь" на "Ярс". Ранее в командовании отмечали, что "Тополя" планируется использовать на вооружении до "рубежа 2021 года".
Мобильный ракетный комплекс "Тополь" принят на вооружение в 1988 году.
"Ярс" (РС-24) – твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Эти ракеты пришли на смену "Тополям".
Ранее радио Sputnik сообщило, что самое восточное соединение РВСН полностью состоит из "Ярсов".
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