Полк с "Ярсами" заступил на боевое дежурство на Алтае

МОСКВА, 15 декабря/ Радио Sputnik. Оснащенный ракетными комплексами "Ярс" полк заступил на боевое дежурство в Алтайском крае, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По данным ведомства, полк заступил в Барнаульском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

"Этот комплекс призван усилить возможности группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. Он вводится в боевой состав Ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь"", – пояснили в Минобороны.

В настоящее время в РВСН проходит процесс перевооружения с мобильных ракетных комплексов "Тополь" на "Ярс". Ранее в командовании отмечали, что "Тополя" планируется использовать на вооружении до "рубежа 2021 года".

Мобильный ракетный комплекс "Тополь" принят на вооружение в 1988 году.

"Ярс" (РС-24) – твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Эти ракеты пришли на смену "Тополям".

Ранее радио Sputnik сообщило, что самое восточное соединение РВСН полностью состоит из "Ярсов".

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