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ЦАМТО

В Ростовской области на боевое дежурство заступила новая радиолокационная станция "Небо-УТ"

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55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ»
Радиолокационный комплекс 55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ».
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 15 декабря. В Ростовской области на боевое дежурство заступила новая радиолокационная станция "Небо-УТ", которая значительно повысит возможности по обнаружению различных воздушных целей, включая низколетящие и имеющих малую отражающую поверхность.

Трехкоординатная радиолокационная станция средних и больших высот "Небо-УТ" продолжает серию систем РЛС "Небо-УТ" с измененным составом оборудования, выполненным на новой элементной базе.

Станция способна находить и сопровождать как аэродинамические (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и т.д.), так и баллистические (боевые блоки ракет) цели, определять государственную принадлежность и передавать информацию на командный пункт или зенитным комплексам. Кроме того, имеется возможность пеленговать источники помех и определять их местоположение. Новая РЛС повысила боевые возможности ЮВО по контролю воздушного пространства на юге России.

Всего в 2020 году в войска ЮВО поступило на вооружение 8 новых и модернизированных радиолокационных станций, в том числе "Небо-УТ", "Подлет-К1", РЛС39Н6 и "Десна". Кроме того, прошли глубокую модернизацию на мощностях ОПК РЛС "Терек", а также ряд высотомеров.

В рамках приема (передачи) нового оборудования военнослужащие также провели тренировку по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы на аппаратную станции.

В ближайшее время все станции заступят на боевое дежурство, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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