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Российская газета

Развертывание новейшей РЛС для обнаружения стелс-целей сняли на видео

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В Ростовской области на боевое дежурство заступила новая радиолокационная станция "Небо-УТ". Трехкоординатная РЛС способна обнаруживать низколетящие и имеющие малую отражающую поверхность воздушные цели. Речь идет о беспилотниках, выполненных по стелс-технологии.

Новая РЛС способна находить и сопровождать как аэродинамические (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты) так и баллистические (боевые блоки ракет) цели. Полученные данные в режиме реального времени передаются на командный пункт или зенитным комплексам. Станция способна обнаруживать цели на высоте до 80 километров и в радиусе до 600 километров.

Кроме того, "Небо-УТ" способна пеленговать источники помех и определять их местоположение, что необходимо для эффективной радиоэлектронной борьбы.

"Новая РЛС повысила боевые возможности по контролю воздушного пространства в южной части России", - уточнили в пресс-службе Южного военного округа.

Кстати

Всего в 2020 году в войска ЮВО поступило на вооружение восемь новых и модернизированных радиолокационных станций, в том числе "Небо-УТ", "Подлет-К1", РЛС39Н6 и "Десна". Прошли глубокую модернизацию на заводе ВПК РЛС "Терек", а также ряд высотомеров.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Продукция
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
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