Эксперт назвал преимущества самолета МС-21-310 с двигателями двух типов

Возможность использовать в самолете МС-21-310 два типа двигателей расширяет потенциальную базу заказчиков за рубежом, рассказал «Известиям» главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров во вторник, 15 декабря.

Ранее в этот день среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 совершил первый полет с российскими двигателями ПД-14. Воздушное судно поднялось в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода, полет продлился 1 час 25 минут.

МС-21-310 планируется оснащать по выбору заказчика либо отечественным мотором ПД-14, либо американским PW1431G от компании Pratt & Whitney.

«Благодаря двум типам двигателей у заказчиков будет выбор. Это общемировая практика. Основные производители самолетов такого класса Boeing и Airbus предлагают своим заказчикам самолеты с альтернативными двигателями. Как минимум два типа двигателей на выбор», — сказал Роман Гусаров.

По его словам, два типа двигателя позволят не зависеть от производителя моторов. Как это случилось с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), у которого был один тип двигателей — SaM146, российско-французского производства.

«Два года назад у SSJ 100 возникли проблемы с поставками запчастей для двигателей из Франции. Это произошло из-за того, что на SSJ 100 изначально заложили двигатель одного производителя, после чего попали к нему в кабалу. Он монополист и стал диктовать свои условия — цены на запчасти, сроки выполнения работ. И даже серию производства», — сказал авиаэксперт.

В самолете МС-21-310 очевидные ошибки при производстве SSJ 100 учли, отмечает Роман Гусаров.

Зарубежные лизинговые компании в большинстве случаев будут предпочитать американский вариант двигателей в нашем самолете, полагает авиаэксперт. Двигатели компании Pratt & Whitney уже зарекомендовали себя на рынке, у компании налажено сервисное обслуживание технических центров по всему миру, отметил специалист.

«Этот двигателей обкатан, ремонтируется во многих частях света, скорее всего, не будет проблем с запчастями и со сроками ремонта», — добавил Гусаров.

При этом из-за того, что двигатель ПД-14 совершенно новый, под него еще не создана широкая сервисная сеть, неизвестно, будет ли проводиться плановый ремонт только в России или также и за рубежом.

В то же время российские компании, скорее всего, остановятся на самолетах с двигателем ПД-14. Отечественный двигатель изначально будет существенно дешевле зарубежного аналога, прогнозирует авиаэксперт.

Также МС-21-310 с двигателем ПД-14 может заинтересовать ряд иностранных государств под американскими санкциями, заключил специалист.

10 ноября корпорация «Иркут», входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), завершила постройку опытного самолета МС-21-310.

Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров. В мае 2018 года второй летный образец успешно совершил первое летное испытание с аэродрома Иркутского авиазавода.