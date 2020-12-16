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ТАСС

Минобороны заключило контракт на строительство шести корветов для Тихоокеанского флота

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Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 (заводской номер 1005) выходит с акватории ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в море на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 21.04.2019
Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 (заводской номер 1005) выходит с акватории ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в море на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 21.04.2019.
Источник изображения: Nick Grigoriev / twitter.com/nickgrigorev

Они позволят повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, судов противника, а также защиты военно-морских баз

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ и Амурский судостроительный завод заключили контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе военного ведомства.

"В соответствии с условиями контракта Тихоокеанский флот в период с 2024 по 2028 года получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385", - уточняется в сообщении.

По данным Минобороны, наличие в составе ВМФ корветов проектов 20380 и 20385 позволит повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья, морских коммуникаций.

По ряду технических характеристик и составу вооружения сегодня строящиеся корветы не имеют аналогов в мире и обладают большим модернизационным потенциалом. Это современные корабли, оснащенные новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, перспективным зенитным ракетным комплексом "Редут", современным противокорабельным комплексом "Уран" (проект 20380), противолодочным комплексом "Пакет-НК", универсальным корабельным стрельбовым комплексом (проект 20385) под крылатые ракеты "Калибр-НК", в перспективе - под гиперзвуковые ракеты "Циркон".

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