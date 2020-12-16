Рогозин призвал создавать сверхтяжелую ракету на основе новых технических решений

Она должна дать мощнейший импульс отрасли к развитию, отметил глава Роскосмоса

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российская сверхтяжелая ракета-носитель должна создаваться на основе принципиально новых технических решений, заявил во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"СТК (сверхтяжелого комплекса - прим. ТАСС) - это шанс срезать угол, тема, которая должна дать мощнейший импульс отрасли к развитию. Поэтому я не приступал бы к созданию СТК на основе существующих решений, пусть даже они до сих пор хороши и до сих пор конкурентны", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

По его словам, для этого носителя нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться "горячего резервирования" и многократного использования. "Создавать его нужно с широким применением аддитивных технологий для удешевления серийного производства", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Также для сверхтяжелой ракеты, уточнил Рогозин, нужны новые облегченные материалы для обечаек и топливных баков, незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром.

"Ну и следует также понимать, что свертяж летать будет не так часто, как "рабочие" ракеты среднего класса, а потому работа над универсальными ракетными модулями сверхтяжелой ракеты должна нас привести к созданию прототипа РН (ракеты-носителя - прим. ТАСС) среднего класса для полноценной замены легендарной и любимой нами РН "Союз-2", - уточнил Рогозин, подчеркнув, что произойти это должно в ближайшее десятилетие.

О сверхтяжелой ракете

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица", что стоимость создания сверхтяжелой ракеты "Енисей" составит около 1 трлн рублей. Глава Роскосмоса отмечал, что ракета будет в 15 раз мощнее ракет среднего класса типа "Союз-2", под нее также потребуется создание собственного стартового комплекса на космодроме Восточный. Он напомнил, что в соответствии с указом президента "Енисей" должен полететь в 2028 году.

Как сообщал ранее Рогозин, российская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. На первом этапе она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.

Стартовый стол для этой ракеты будет построен на космодроме Восточный. Ракету также планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов РФ на поверхность естественного спутника Земли. По расчетам Роскосмоса, "Енисей" сможет доставлять на орбиту Луны полезную нагрузку массой 27 тонн.