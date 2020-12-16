"Возраст берет свое": Азарову не понравились слова Кравчука о России

Азаров оценил слова Кравчука о «применении силы» Украиной против России

К словам бывшего президента Украины Леонида Кравчука нужно относиться с пониманием с учетом его возраста, считает экс-премьер республики Николай Азаров. Так он оценил слова первого главы государства о необходимости давления на Россию. В последнее время Кравчук высказывался на эту тему не один раз. В частности, он предлагал отключить РФ от международной расчетной системы SWIFT.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров оценил заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука, возглавляющего делегацию Киева в контактной группе по Донбассу, который утверждает, что Москва ослабла и потеряла влияние на постсоветском пространстве.

Как подчеркнул Азаров в эфире радиостанции "Говорит Москва", к словам 86-летнего Кравчука следует относиться с пониманием в силу его возраста.

"Я не хотел бы больше говорить, все-таки первый президент и так далее, но возраст берет свое. Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более", - сказал экс-премьер.

Леонид Кравчук, который был президентом Украины с 1991 по 1994 год, в интервью порталу Liga.net ранее призвал мир «остановить Россию». Политик выразил мнение, что система влияния России на бывшие республики Советского Союза «по швам трещит». По его словам, мировому сообществу необходимо оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее «уйти с Украины».

«Только давление (...). Санкции сегодняшние - это санкции против отдельных лиц, частичные. Это не санкции против государства. Когда будут применены санкции, и одну из них я уже называл - это отключение России от международной системы расчетов, платежной системы, - это будут санкции против всей России», - подчеркнул бывший глава Украины.

Она выразил надежду, что после прихода к власти в США демократа Джо Байдена НАТО вернется в большую игру. Он назвал организацию «одной из сил, с которыми России придется считаться».

Как заверяет Кравчук, украинская сторона выполнила все предложения, которые были выработаны на «нормандском саммите» в Париже 9 декабря 2019 года. «Но встречных шагов от России не последовало. Напротив, Москва сделала все, чтобы блокировать этот процесс. Руководствуясь политическими намерениями, предлагая политические требования вместо конкретных шагов, россияне фактически заблокировали разработанные и поданные Украиной предложения», - сказал экс-президент.

По его словам, «если Россия не изменит своего поведения», Киев найдет другие формы оказания давления на «агрессора».

При этом Москва неоднократно отмечала, что не является стороной ни вооруженного конфликта в Донбассе, ни минских соглашений.

Такое заявление Кравчука о давлении на Москву не единственное за последнее время. В начале месяца он призывал отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT.

"Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорим, - это международная расчетная система. Если б Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы я не знаю, какие применить слова. Тогда это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам", - говорил он в эфире телеканала "Украина 24".

Как подчеркнул украинский экс-президент, после новогодних праздников Киев потребует ввести такую меру в отношении Москвы, если ситуация в Донбассе не будет урегулирована. По его словам, Украина будет требовать и других санкций против РФ.

Помимо этого, он уточнил, что украинская сторона пойдет на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) только после того, как регион будет полностью демилитаризован. "Нам тогда не нужен минский процесс, мы тогда будем иметь дело со своими людьми", - пояснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал, что у Киева есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом его детали пока не раскрываются.

Как отметила полпред ДНР в контактной группе по Украине, министр иностранных дел самопровозглашенной республики Наталья Никонорова, перемирие в Донбассе оказалось под угрозой срыва, после того как там активизировались обстрелы со стороны украинских силовиков. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обратили внимание, что за последнее время украинские военные стянули к линии соприкосновения по меньшей мере 245 единиц тяжелого вооружения.

Кристина Сизова