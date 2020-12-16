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РИА Новости

В Алтайском крае заступил на дежурство полк с ракетами "Ярс"

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Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Очередной полк, оснащенный ракетными комплексами "Ярс", заступил на боевое дежурство в Барнаульском соединении РВСН в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны РФ.

"Этот комплекс призван усилить возможности группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. Он вводится в боевой состав Ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь"", - сказали в военном ведомстве.

Ракетный комплекс "Ярс" стал основой группировки РВСН. "Оборонка", как отметили в Минобороны, "выдерживает темпы поставки в войска" этого ракетного комплекса "Ярс" как в стационарном, так и в шахтном и подвижном вариантах.

В мае начальник отдела боевой подготовки РВСН Виктор Фотюк заявлял, что до конца года мобильными ракетными комплексами "Ярс" оснастят два ракетных полка под Барнаулом. В декабре 2019 года сообщалось о заступлении на боевое дежурство первого полка с "Ярсами" под Барнаулом.

Сообщалось, что полностью на "Ярс" мобильного базирования перевооружены Йошкар-Олинское, Тейковское, Нижнетагильское, Новосибирское и Иркутское соединения. В активной фазе перевооружения тогда находились Козельское (стационарного базирования) и Барнаульское (мобильного базирования) соединения.

"Ярс" (РС-24) - твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета с разделяющейся головной частью. Пришла на смену "Тополю".

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