Войти
РИА Новости

В Китае оценили обмен данными с Россией о баллистических пусках

535
0
0
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты с борта новейшего корвета "Гремящий" на испытаниях в Балтийском море
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты с борта новейшего корвета "Гремящий" на испытаниях в Балтийском море.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Продление соглашения об обмене данными о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей между РФ и Китаем – пример образцовых отношений между державами.

Такое мнение выразил министр обороны Китая Вэй Фэнхе на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу по видеосвязи.

При этом он напомнил, что "некоторые крупные державы" выходят из международных договоров – очевидно, речь о США, которые вышли из ДРСМД и до сих пор не решили, продлевать ли СНВ-III.

"В мировой обстановке все больше намечается нестабильности и неопределенности… Подписание протокола о продлении соглашения между Китаем и Россией является не только важной мерой доверия и транспарентности между нашими странами, а также служит примером обеспечения глобальной стратегической стабильности и создания образцовых отношений между крупными державами", - сказал Вэй Фэнхэ.

По его словам, совместные действия России и Китая "внесли положительный вклад в процесс международного контроля над вооружением и в обеспечение мира и стабильности в мире, и в регионе".

По словам Вэй Фэнхэ, российско-китайские отношения развиваются на высоком уровне и для дальнейшего развития отношений "нет никаких ограничений".

Китай, отметил он, готов и дальше поддерживать тесные связи с Россией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
РСМД
СНВ-1
СНВ-3
Похожие новости
17.04.2020
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
13.02.2020
Уже и Европе такое НАТО не надо
12.09.2019
Ученые умы Вашингтона прогнозируют появление новой военной стратегии России
27.08.2019
По соображениям зеркальности: Россия ответит на американскую угрозу
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:45
  • 7
Вторая Приднестровская
  • 16.12 23:45
  • 2
Детей полицейских и росгвардейцев предложили приоритетно зачислять в вузы
  • 16.12 22:58
  • 24
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 16.12 22:55
  • 4
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 16.12 22:55
  • 4
Таллин и Лондон едины во взглядах на исходящие со стороны России угрозы - Минобороны Эстонии
  • 16.12 22:52
  • 150
Космонавтика Илона Маска
  • 16.12 22:26
  • 10
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
  • 16.12 22:11
  • 7
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 16.12 21:55
  • 1
В США в российском Ил-76 заметили СИД-Истребитель из «Звездных войн»
  • 16.12 20:04
  • 8
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 16.12 20:04
  • 44
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 16.12 19:31
  • 15
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 16.12 18:52
  • 2
Борисов: создание МС-21 с первым полностью российским гражданским двигателем - знаковый проект российского авиапрома
  • 16.12 14:10
  • 30
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 16.12 13:11
  • 2
Россия впервые показала на видео внешний вид гиперзвукового комплекса «Авангард»