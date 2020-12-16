В Китае оценили обмен данными с Россией о баллистических пусках

Учебно-боевой пуск баллистической ракеты с борта новейшего корвета "Гремящий" на испытаниях в Балтийском море.

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Продление соглашения об обмене данными о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей между РФ и Китаем – пример образцовых отношений между державами.

Такое мнение выразил министр обороны Китая Вэй Фэнхе на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу по видеосвязи.

При этом он напомнил, что "некоторые крупные державы" выходят из международных договоров – очевидно, речь о США, которые вышли из ДРСМД и до сих пор не решили, продлевать ли СНВ-III.

"В мировой обстановке все больше намечается нестабильности и неопределенности… Подписание протокола о продлении соглашения между Китаем и Россией является не только важной мерой доверия и транспарентности между нашими странами, а также служит примером обеспечения глобальной стратегической стабильности и создания образцовых отношений между крупными державами", - сказал Вэй Фэнхэ.

По его словам, совместные действия России и Китая "внесли положительный вклад в процесс международного контроля над вооружением и в обеспечение мира и стабильности в мире, и в регионе".

По словам Вэй Фэнхэ, российско-китайские отношения развиваются на высоком уровне и для дальнейшего развития отношений "нет никаких ограничений".

Китай, отметил он, готов и дальше поддерживать тесные связи с Россией.