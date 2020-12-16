На Украине не смогли доработать боевой модуль "Киборг"

Украинская госкомпания по экспорту и импорту вооружения "Укрспецэкспорт" отказалась от договора с предприятием "Завод "Кузница на Рыбальском" по созданию облегченного боевого модуля (ОБМ) "Киборг" на базе автоматического гранатомета УАГ-40.

Об этом со ссылкой на материалы судебного разбирательства между сторонами сообщает "Военное обозрение".

Данный контракт был заключен еще летом 2014 года, спустя полтора года минобороны Украины даже представило фото ОБМ "Киборг", установленного на переделанный грузовик ГАЗ-66. Однако по факту сроки выполнения работ неоднократно срывались, несмотря на то, что исполнитель авансом получил всю сумму контракта - свыше миллиона гривен.

Примечательно также, что гранатомет УАГ-40 на момент заключения контракта еще даже не был принят на вооружение - это произошло только в 2017 году. Тем не менее это не помешало Украине начать экспортные поставки данного вида вооружения, в результате чего оно, как уже писала "РГ", оказалось в руках нигерийских террористов.

Алексей Иванов