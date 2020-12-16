Military Watch спрогнозировал успех легкого российского истребителя

Military Watch назвал преимущества перспективного однодвигательного российского истребителя.

Издание Military Wath оценило планы России по созданию однодвигательного истребителя нового поколения. Их недавно озвучил глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Журнал полагает, что новый самолет будет иметь много общего с Су-57, а главное - он получит тот же двигатель второго этапа, но один, а не два. Он более мощный, чем F135, который в настоящее время установлен на американском одномоторном F-35.

Легкий истребитель будет уступать Су-57 в выносливости, дальности полета и не сможет нести столько же полезной нагрузки. Зато он будет обладать большим экспортным потенциалом из-за более низкой цены и меньших эксплуатационных расходов.

Если перспективный самолет будет оснащен рядом технологий Су-57, это позволит России продавать его как первый в мире одномоторный истребитель шестого поколения. А стоить он, возможно, будет как самолет пятого поколения. А потому он сможет составить конкуренцию американскому F-35, который сейчас является экспортным хитом.

К потенциальным покупателям перспективной машины относятся все страны, имеющие на вооружении МиГ-29, Су-27 или Су-30, пишет Military Watch.

Олег Корякин (Казань)