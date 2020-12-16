Залповый пуск четырех ракет "Булава" напугал японцев

В Японии активно обсуждают запуск четырех межконтинентальных ракет "Булава" с борта стратегической подводной лодки "Владимир Мономах" из Охотского моря. Об успешном запуске ракет сообщили все крупные центральные и региональные издания страны.

СМИ в своих публикациях особенно отмечают близость района запуска к Японии. В этом они усматривают некий "месседж" со стороны России не только в адрес США, но и в адрес Японии. Звучат и подобные заявления: это вызов Японии, страну спасет только военный союз с США, пишет "ИноСМИ".

И хотя общий тон публикаций более менее нейтральный, отклики пользователей острые и радикальные. р51, например, заявляет, что необходимы собственные подводные лодки. Без них в Охотском море делать нечего. А subarasikinihonkoku вообще предлагает использовать нарабатываемый на АЭС плутоний и создавать свою атомную бомбу. toseibito восклицает: "Владимир Мономах" произвел одновременный пуск тяжелых межконтинентальных ракет "Булава" прямо у нас из-под носа, перестрелив всю территорию России и попав в район Архангельска за пять тысяч километров!

Светлана Цыганкова