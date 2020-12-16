Войти
Российская газета

Залповый пуск четырех ракет "Булава" напугал японцев

765
0
0
Источник изображения: Youtube

В Японии активно обсуждают запуск четырех межконтинентальных ракет "Булава" с борта стратегической подводной лодки "Владимир Мономах" из Охотского моря. Об успешном запуске ракет сообщили все крупные центральные и региональные издания страны.

СМИ в своих публикациях особенно отмечают близость района запуска к Японии. В этом они усматривают некий "месседж" со стороны России не только в адрес США, но и в адрес Японии. Звучат и подобные заявления: это вызов Японии, страну спасет только военный союз с США, пишет "ИноСМИ".

И хотя общий тон публикаций более менее нейтральный, отклики пользователей острые и радикальные. р51, например, заявляет, что необходимы собственные подводные лодки. Без них в Охотском море делать нечего. А subarasikinihonkoku вообще предлагает использовать нарабатываемый на АЭС плутоний и создавать свою атомную бомбу. toseibito восклицает: "Владимир Мономах" произвел одновременный пуск тяжелых межконтинентальных ракет "Булава" прямо у нас из-под носа, перестрелив всю территорию России и попав в район Архангельска за пять тысяч километров!


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
Булава-30
Владимир Мономах
Проекты
ЯО
Похожие новости
15.12.2020
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
21.10.2019
Посылка из глубин. Как действует самое смертоносное оружие подлодок
17.07.2017
Подводный дефицит
03.02.2016
Апартаменты для «Бореев»
19.11.2008
Град Китеж. В каком состоянии подводный флот России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:45
  • 7
Вторая Приднестровская
  • 16.12 23:45
  • 2
Детей полицейских и росгвардейцев предложили приоритетно зачислять в вузы
  • 16.12 22:58
  • 24
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 16.12 22:55
  • 4
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 16.12 22:55
  • 4
Таллин и Лондон едины во взглядах на исходящие со стороны России угрозы - Минобороны Эстонии
  • 16.12 22:52
  • 150
Космонавтика Илона Маска
  • 16.12 22:26
  • 10
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
  • 16.12 22:11
  • 7
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 16.12 21:55
  • 1
В США в российском Ил-76 заметили СИД-Истребитель из «Звездных войн»
  • 16.12 20:04
  • 8
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 16.12 20:04
  • 44
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 16.12 19:31
  • 15
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 16.12 18:52
  • 2
Борисов: создание МС-21 с первым полностью российским гражданским двигателем - знаковый проект российского авиапрома
  • 16.12 14:10
  • 30
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 16.12 13:11
  • 2
Россия впервые показала на видео внешний вид гиперзвукового комплекса «Авангард»