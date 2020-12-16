Видео: огнетушители расстреляли из крупнокалиберных пулеметов

Возможности советских и российских крупнокалиберных пулеметов ДШК и "Корд" проверили на стрельбе по огнетушителям. Свой эксперимент авторы интернет-канала Gilza сняли на видео.

Первым огонь по мишеням, установленных на расстоянии около 800 метров, открыл разработанный в 1938 году станковый пулемет ДШК. После пристрелочных выстрелов испытателю-пулеметчику удалось поразить огнетушители, которые эффектно взорвались.

Отметим, что прицельная дальность стрельбы ДШК - 1100 метров. Скорострельность достигает 600 выстрелов в минуту. "Душка" использует патроны 12,7×108 мм, которые на девять миллиметров длиннее, чем у американского пулемета M2, и за счет этого ДШК может пробивать броню толщиной до 15-20 миллиметров на расстоянии до пятисот метров.

Показать эффектную стрельбу из российского пулемета "Корд" у видео-блогера не получилось. Несмотря на наличие оптического прицела, пули ушли мимо целей и поразили подставку, а на земле прочертили глубоки канавки. Только со второй попытки пулеметчику удалось попасть в огнетушитель. Пули прошли навылет.

Николай Грищенко