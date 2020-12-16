«Роскосмос» намерен организовать полеты людей на Луну на ракете «Ангара»

Первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей», как предполагалось ранее. Об этом 15 декабря сообщил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Ангара» в ее различных новых версиях (5М, 5В) становится основным средством выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса. <...> Основной инструмент для начала лунных исследований мы уже нащупали», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, наличие с 2023 года двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы.

Рогозин счел преждевременным приступать к созданию «Енисея» до появления новых технологий.

Он отметил, что нужен принципиально новый маршевый двигатель, позволяющий добиться «горячего резервирования» и многократного использования, создавать который следует с широким применением аддитивных технологий для удешевления серийного производства.

Кроме того, требуется разработать новые облегченные материалы для корпуса ракеты и топливных баков, создать незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром, добавил Рогозин.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

Первый запуск «Ангара-А5» состоялся в декабре 2014 года, второй испытательный пуск ракеты был осуществлен с Плесецка 14 декабря 2020 года. Еще два пуска тяжелой ракеты запланированы на 2021 год.

«Енисей» — российская ракета-носитель сверхтяжелого класса, способная доставить до 100 т груза на околоземную орбиту и 27 т на Луну.

Первый запуск «Енисея» запланирован на 2028 год. Ракета должна использоваться для запуска пилотируемого корабля «Орел» массой 20 т, который облетит спутник Земли в 2029 году, а в 2030-м на лунную поверхность высадятся космонавты.

В июле ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала схему полета к Луне без использования сверхтяжелой ракеты. Предлагается доставлять космонавтов на Луну и околоземную орбитальную станцию с помощью многоразового пилотируемого корабля.

Для высадки экипажа на спутник Земли и возвращения обратно потребуются одна ракета «Союз-2.1а» и три «Ангары-А5В».