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Интерфакс-АВН

Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США, выразил готовность к взаимодействию

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Джозеф Байден во время предвыборной гонки
Джозеф Байден во время предвыборной гонки.
Источник изображения: militarytimes.com

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах президента США, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"В телеграмме Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", - говорится в сообщении.

Президент России отметил, что с учетом этого российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами", - подчеркнул глава российского государства, которого цитирует пресс-служба.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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