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Газета.ru

Черный песок: что оказалось в капсуле с астероида

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Источник изображения: gazeta.ru

Японцы впервые показали вещество, доставленное с астероида

В капсуле, доставленной с астероида Рюгу оказалось странное вещество, похожее на черный песок. Теперь ученым предстоит взвесить образцы, поделить между зарубежными коллегами, и годами исследовать "бесценный груз".

Японская миссия «Хаябуса-2» по доставке на Землю образцов вещества астероида Рюгу признана успешной. Японское космическое агентство JAXA сообщило, что капсула, приземлившаяся в австралийской пустыне на прошлой неделе, оказалась не пуста, и содержит черные крупицы, напоминающие песок.

На распространенной фотографии видно черное вещество внутри металлического ящика, что указывает на положительный результат операции по сбору вещества.

«JAXA подтверждает, что образцы, собранные с астероида Рюгу, находятся внутри контейнера, - говорится в сообщении. - Мы можем подтвердить, что это черные, похожие на песок частицы, доставленные с астероида Рюгу».

В агентстве подчеркивают, что это лишь вещество, оказавшееся в наружной оболочке контейнера, который сам еще не вскрыт. В нем, как надеются ученые, находится еще больше собранного вещества.

Миссия «Хаябуса» пролетела около 300 млн километров, чтобы собрать образцы астероида, которые, как надеются ученые, помогут пролить свет на происхождение жизни и формирование Солнечной системы. Кроме того, исследователи рассчитывают с ее помощью объяснить наличие воды на Земле и тайны эволюции планет.

«Образцы, содержащие бесценное вещество астероида, обеспечат ученых важной информацией о формировании Солнечной системы», - считает Эд Крузинс, австралийский специалист по космической связи, помогавший отслеживать миссию.

В ходе сближения зонд смог забрать вещество как с поверхности астероида, так и с глубины, выпустив специальный снаряд. «Мы продолжим нашу работу по открытию контейнера. Будут проведены извлечение и анализ образцов», - говорится в сообщении.

Уже известно, что часть доставленного вещества будет поделена между JAXA, NASA и другими международными организациями.

NASA получит около 10% собранного вещества в декабре 2021 года в обмен на образцы, доставленные с астероида Бенну, которые должны быть доставлены на Землю в 2023 году. 15% будут отправлены международным организациям для исследований. Вторая же половина будет сохранена нетронутой для изучения в будущем, когда ученым станут доступны новые технологии анализа.

Помимо этого японские ученые подтвердили, что газ, обнаруженный в подобранной в австралийской пустыне капсуле, имеет астероидное происхождение.

Об этом говорят результаты исследования на масс-спектрометрической установке QLF, доставленной в Австралию, которые подтвердили, что этот газ по составу отличается от состава атмосферы Земли. В дальнейшем эти выводы подтвердились на установке в Японии 10-11 декабря.

Теперь ученые планируют провести детальный молекулярный и изотопный анализ газов, оказавшихся в капсуле.

«Наличие образцов - важное достижение для нас и для JAXA», - заявил Юичи Тсуда, руководитель миссии.

Несмотря на подтверждающие снимки, сделанные близ астероида, ученые не были на 100% уверены, что образцы успешно добрались до Земли.

Капсула с веществом астероида благополучно приземлилась на Землю 5 декабря. «Мы нашли капсулу! Вместе с парашютом! Ничего себе!» - сообщалось на странице миссии в Twitter.

Отмечается, что ученые поместили капсулу в так называемую «чистую комнату», чтобы проанализировать ее содержимое и исключить попадание газов земного происхождения. Спустя 57 часов после обнаружения капсула с веществом была доставлена в Японию.


Павел Котляр

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Япония
Компании
JAXA
NASA
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