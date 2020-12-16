Спорные территории: почему в Карабахе продолжают стрелять

В Нагорном Карабахе продолжаются перестрелки из-за двух сел

В Нагорном Карабахе с 11 декабря обострилась ситуация между армянскими и азербайджанскими военнослужащими, о чем сообщают военные ведомства обеих сторон. Столкновения между ними происходили в Гадрутском районе. Согласно сообщениям СМИ, они могли произойти из-за путаницы на карте миротворческой операции российских военных, которая не раз менялась за прошедший месяц.

Армянские и азербайджанские силы 11-12 декабря открывали друг по другу огонь. В результате были погибшие и раненые, не менее десяти армянских военных попали в плен. Как указали в российском оборонном ведомстве, перемирие было нарушено 11 декабря в Гадрутском районе.

Бои шли за села Хцаберд и Хин Тахер. До ноября текущего года этот район входил в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а до того, как НКР совершила попытку отделения от Азербайджанской ССР, он относился к ее Нагорно-Карабахской автономной области.

За время военных действий, которые шли с 27 сентября до 10 ноября текущего года, азербайджанские военные установили контроль над территорией почти всего района.

На следующий день после обострения конфликта в Карабахе, 12 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что перемирие нарушила армянская сторона. «Сейчас там находятся российские миротворцы, которые приступили к работе. Ситуация относительно стабильная. Однако сейчас мне сообщили, что вчера либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили теракты», - говорил он.

В свою очередь, минобороны Армении выступило с обвинениям в нарушении перемирия в адрес Азербайджана. Как указали в ведомстве, азербайджанские военные 12 декабря начали наступление на юге Нагорного Карабаха, в направлении населенных пунктов Старый Таглар - Хцаберд.

Позже, 13 декабря, командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в районе двух сел в Гадрутском районе нормализовалась.

"11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента. В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась. Российскими миротворцами ведется постоянный мониторинг ситуации и поддерживается взаимодействие с представителями армянской и азербайджанской сторон", - подчеркивал он.

Согласно трехсторонним соглашением, которые были заключены между Ереваном и Баку при содействии Москвы 10 ноября и остановившим военные действия, конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе должны были «остановиться на занимаемых ими позициях».

Соответственно, все территории, взятые за период боевых действий под контроль азербайджанскими силами, в том числе город Шуши, остались за Азербайджаном. Кроме того, армянская сторона передала Баку территории Кельбаджарского, Лачинского, а также ряд иных районов, которые входили в состав непризнанной НКР.

На основании этого же соглашения в Карабах были введены российские миротворцы. Карта проведения миротворческой операции при этом за минувший месяц несколько раз менялась и уточнялась. Села Хцаберд и Хин Тахер, согласно документам, оставались под контролем армянских сил, но на картах миротворцев их относили к азербайджанской зоне.

Вечером 12 декабря Минобороны РФ уточнило границы проведения миротворческой операции: на новой карте села отнесли уже к зоне контроля Еревана. При этом, как утверждают собеседники РБК, близкие к военному ведомству НКР, как раз такая путаница могла привести к перестрелкам.

Как указывает издание, с армянской стороны в результате инцидента погибших нет, при этом шесть человек получили ранения, указали в военном ведомстве страны 13 декабря.

Азербайджанские военные, в свою очередь, сообщили, что с их стороны погибли четыре человека, несколько получили ранения.

В совместном заявлении службы государственной безопасности и минобороны Азербайджана говорилось, что в окрестностях поселка Гадрут в Карабахе проводилась «антитеррористическая операция», связанная с тем, что «армянские вооруженные отряды не покинули территорию, а создали боевые позиции и в последние дни совершили террористически провокационные и диверсионные действия».

Кристина Сизова