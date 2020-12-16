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ЦАМТО

Завершена поставка новых истребителей F-15SA ВВС Саудовской Аравии

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Истребитель Boeing F-15SA
Истребитель Boeing F-15SA ВВС Саудовской Аравии.
Источник изображения: theaviationist.com

ЦАМТО, 15 декабря. По информации Центра управления жизненным циклом ВВС США (Air Force Life Cycle Management Center – АFLCMC), 10 декабря командованию ВВС Саудовской Аравии был поставлен последний истребитель F-15SA.

Таким образом, компания Boeing завершила поставки самолетов в рамках контракта, подписанного в 2010 году по программе "Иностранные военные продажи" общей стоимостью около 29 млрд. долл.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 20 октября 2010 года уведомило Конгресс о планируемой продаже Саудовской Аравии различных вооружений и оборудования общей стоимостью более 60 млрд. долл. Запрос, в частности, включал поставку ВВС страны 84 новых истребителей F-15SA и проведение модернизации к версии F-15SA 70 состоящих на вооружении ВВС Саудовской Аравии самолетов F-15S. Общая стоимость запрошенной поставки новых F-15SA и модернизации состоящих на вооружении, а также продажи сопутствующих систем и вооружений оценивается в 29,432 млрд. долл.

В конце 2011 года представители Королевства Саудовской Аравии окончательно согласовали с администрацией США соглашение о закупке 84 новых истребителей F-15 и модернизации 70 самолетов. Официальный контракт стоимостью 11,399 млрд. долл. на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 84 новых истребителей F-15SA ВВС США заключили с компанией Boeing 8 марта 2012 года.

Boeing объявила о состоявшейся церемонии выкатки первого истребителя F-15SA, предназначенного для ВВС Саудовской Аравии, 30 апреля 2013 года. Первоначально поставка 84 новых и 68 модернизированных F-15SA (количество было сокращено из-за потерь) была запланирована на 2015-2019 гг., однако, проблемы при разработке привели к задержке реализации проекта.

Первые четыре самолета, включая два модернизированных F-15S (93-0857 и 93-0899) и два F-15SA новой постройки (12-1006 и 12-1010), прибыли в Саудовскую Аравию из США в декабре 2016 года.

Являющийся последней версией линейки F-15, истребитель F-15SA оснащен двумя дополнительными подкрыльевыми узлами подвески (всего их 11), что позволяет нести увеличенную боевую нагрузку, модернизированным БРЭО (с цифровой стеклянной кабиной пилота, нашлемной системой целеуказания, системой предотвращения дезориентации), электро-дистанционной системой управления, инфракрасной системой поиска и сопровождения целей (IRST), цифровым комплексом радиоэлектронной борьбы, РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием APG-63(V)3 компании Raytheon и более мощными двигателями F110-GE-129 производства General Electric.

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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
Компании
Boeing
General Electric
Raytheon
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