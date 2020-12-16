Войти
Российская газета

На Амуре построят загоризонтную РЛС для контроля авиации США

523
0
0
Источник изображения: РИА Новости

Вторая загоризонтная РЛС типа "Контейнер" будет находиться в Амурской области, контролируя восточное стратегическое направление.

- В соответствии с планами развертывания загоризонтных станций второй "Контейнер" заступит на опытно-боевое дежурство в 2024 году. Сейчас продолжается строительство РЛС со сроками окончания в 2023 году. После этого начнутся испытания радара, - сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Предназначение "Контейнера" - усилить радиолокационный мониторинг воздушного пространства над Чукоткой, Камчаткой, Сахалином и Тихим океаном - в том числе и в связи с возросшей активностью авиации США, рассказал собеседник агентства. Он добавил, что РЛС сможет своевременно противодействовать таким воздушным угрозам, как гиперзвуковые и крылатые ракеты.

Напомним, первый радар типа "Контейнер" заступил на дежурство год назад. Он контролирует воздушную обстановку над Европой и Ближним Востоком, фиксируя перемещения бомбардировщиков, разведчиков и стелс-истребителей НАТО.

Работа загоризонтных РЛС основана на свойстве ионосферы отражать радиосигнал. Таким образом радары типа "Контейнер" могут действовать на дальности более трех тысяч километров. Излучающие и принимающие антенны радара находятся в Нижегородской области и Мордовии, где на площади 1300х200 метров установлены 144 мачты высотой по 34 метра каждая.

Специально для "Контейнера" созданы мощные вычислительные комплексы - они обрабатывают полученную информацию. Одновременно РЛС может сопровождать до пяти тысяч объектов.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
29Б6 Контейнер
Проекты
NATO
ГЗЛА
Похожие новости
03.12.2020
F-22 и F-35: российский «Контейнер» засек самолеты-«невидимки» НАТО
29.06.2020
Арктический прицел: контур ПВО на севере замкнется в этом году
30.03.2020
Выбить залпом: в Калининграде появились новые реактивные системы
03.12.2019
Военный эксперт оценил создание радиолокационного поля вдоль границ РФ
04.11.2019
"Ловушка для Томагавков": сербские СМИ о новой радарной системе РФ
03.04.2019
"Воронеж" в Крыму: Средиземное море накроют радиолокационным куполом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:45
  • 7
Вторая Приднестровская
  • 16.12 23:45
  • 2
Детей полицейских и росгвардейцев предложили приоритетно зачислять в вузы
  • 16.12 22:58
  • 24
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 16.12 22:55
  • 4
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 16.12 22:55
  • 4
Таллин и Лондон едины во взглядах на исходящие со стороны России угрозы - Минобороны Эстонии
  • 16.12 22:52
  • 150
Космонавтика Илона Маска
  • 16.12 22:26
  • 10
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
  • 16.12 22:11
  • 7
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 16.12 21:55
  • 1
В США в российском Ил-76 заметили СИД-Истребитель из «Звездных войн»
  • 16.12 20:04
  • 8
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 16.12 20:04
  • 44
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 16.12 19:31
  • 15
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 16.12 18:52
  • 2
Борисов: создание МС-21 с первым полностью российским гражданским двигателем - знаковый проект российского авиапрома
  • 16.12 14:10
  • 30
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 16.12 13:11
  • 2
Россия впервые показала на видео внешний вид гиперзвукового комплекса «Авангард»