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Российская газета

Фрегат "Маршал Шапошников" испытает новое оружие в Японском море

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Источник изображения: U.S. Goverment/Wikimedia.org

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" вышел в Японское море для испытаний вооружения, сообщила пресс-служба "Дальзавода".

Корабль отработает бросковые испытания ракет для проверки прочности крепления пусковых установок и безопасности хранения боеприпасов на борту. Также запланированы ракетные стрельбы по береговой и морской целям, испытания зенитной артиллерии, комплексная проверка средств связи.

"Маршал Шапошников" - первый из советских БПК проекта 1155, прошедший модернизацию и ставший фрегатом, то есть универсальным кораблем для борьбы как с подводными, так и с надводными целями. Носовую артустановку АК-100 заменили на новую 100-миллиметровую пушку в стелс-исполнении. Вместо второй башни смонтированы пусковые комплексы на 16 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Также установлены пусковые установки ракетного комплекса "Уран" на 8 ракет, новый радар и система управления огнем "Багира".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
АК-100
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
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