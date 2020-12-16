"Танк-зверь": NI назвал преимущества Т-90

Все варианты российского Т-90 основаны на проверенных временем технологиях, которые с каждым разом только совершенствуются. Это чертовски крутой танк, обладающий множеством возможностей и продолжающий служить в разных странах мира.

Такое мнение высказал обозреватель журнала The National Interest Калеб Ларсон.

Семейство Т-90 является сочетанием старого и нового: корпус от Т-72 совместили с более современным Т-80. При этом конструкторы не отошли от традиционных со времен Второй мировой войны стандартов: низкопрофильный корпус и башня делают машину сложной мишенью. Большая по сравнению с M1 Abrams и Leopard компактность достигается и за счет автоматической системы заряжания, которая позволяет обходиться без четвертого члена экипажа.

- Невысокая стоимость - еще одна сильная сторона Т-90. При этом для столь доступного по цене танка он отличается очень эффективным бронированием. В 2016 году появились снятые в Сирии кадры попадания ракеты TOW в Т-90. Установленная на машину защита "Контакт-5" взорвала ракету и спасла танк от уничтожения, - пишет Ларсон.

Обозреватель отметил, что последняя на данный момент модификация Т-90МС отличается повышенной динамикой и управляемостью, способностью преодолевать различные препятствия, а также современным уровнем защиты и живучести.

Тимур Алимов