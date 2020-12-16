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Российская газета

"Танк-зверь": NI назвал преимущества Т-90

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Источник изображения: Михаил Климентьев/РИА Новости

Все варианты российского Т-90 основаны на проверенных временем технологиях, которые с каждым разом только совершенствуются. Это чертовски крутой танк, обладающий множеством возможностей и продолжающий служить в разных странах мира.

Такое мнение высказал обозреватель журнала The National Interest Калеб Ларсон.

Семейство Т-90 является сочетанием старого и нового: корпус от Т-72 совместили с более современным Т-80. При этом конструкторы не отошли от традиционных со времен Второй мировой войны стандартов: низкопрофильный корпус и башня делают машину сложной мишенью. Большая по сравнению с M1 Abrams и Leopard компактность достигается и за счет автоматической системы заряжания, которая позволяет обходиться без четвертого члена экипажа.

- Невысокая стоимость - еще одна сильная сторона Т-90. При этом для столь доступного по цене танка он отличается очень эффективным бронированием. В 2016 году появились снятые в Сирии кадры попадания ракеты TOW в Т-90. Установленная на машину защита "Контакт-5" взорвала ракету и спасла танк от уничтожения, - пишет Ларсон.

Обозреватель отметил, что последняя на данный момент модификация Т-90МС отличается повышенной динамикой и управляемостью, способностью преодолевать различные препятствия, а также современным уровнем защиты и живучести.


Тимур Алимов

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
BGM-71 ТOW
M1 Abrams
Т-72
Т-80
Т-90 "Владимир"
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