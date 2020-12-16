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Первый полет авиалайнера с новыми российскими двигателями

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МС-21−310
МС-21−310.
Источник изображения: vpk-news.ru

Разрабатываемый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21−310, оснащенный отечественными двигателями ПД-14, выполнил свой первый полет.

Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«15 декабря 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода - филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех») состоялся первый полет самолета МС-21−310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14», - отметили в госкорпорации.

Отмечается, что продолжительность полета составила 1 час 25 минут. В ходе полеты испытаны режимы работы двигателя, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование всех его систем.

«Этот полет - результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России — самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации», - отметил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

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Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
ОАК
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
МС-21
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