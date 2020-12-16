Украина будет делать боевые беспилотники по турецкой лицензии

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал с турецкими компаниями соглашения о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии.

Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Украины.

Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с Президентом Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром.

Таран подчеркнул, что в соглашениях речь идет о проектах, которые призваны усилить возможности Военно-морских сил Украины в Черноморско-Азовском регионе. По его словам, это первые сделки на товары военного назначения, заключенные военным ведомством Украины.

В 2019 году Украина приобрела шесть турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Тогда экс-президент Петр Порошенко заявил, что соглашение соответствует стратегическому курсу Украины на вступление в НАТО.