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Военно-промышленный курьер

Украина будет делать боевые беспилотники по турецкой лицензии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал с турецкими компаниями соглашения о производстве корветов и ударных беспилотников для украинской армии.

Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Украины.

Подписание состоялось в рамках визита турецкой делегации во главе с Президентом Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром.

Таран подчеркнул, что в соглашениях речь идет о проектах, которые призваны усилить возможности Военно-морских сил Украины в Черноморско-Азовском регионе. По его словам, это первые сделки на товары военного назначения, заключенные военным ведомством Украины.

В 2019 году Украина приобрела шесть турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Тогда экс-президент Петр Порошенко заявил, что соглашение соответствует стратегическому курсу Украины на вступление в НАТО.

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Турция
Украина
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