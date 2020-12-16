Самолет МС-21 с российскими двигателями совершил первый полет

Новый самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 во вторник, 15 декабря, совершил свой первый полет. Об этом 15 декабря сообщили в корпорации «Ростех».

«На аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация «Иркут» (в составе ОАК госкорпорации «Ростех») состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14. <...> Продолжительность полета составила 1 час 25 минут», — говорится в сообщении.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера-испытателя Александра Соловьева. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

Как заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, во время посещения завода корпорации «Иркут» в конце ноября была проведена инспекция подготовки нового МС-21, тогда же были обговорены сроки выполнения первого полета МС-21-310 — до конца текущего года. Тогда Мантуров рассказал, что до 2025 года завод может произвести до 36 самолетов, однако с учетом существующих пяти сборочных станций есть возможность нарастить объем до 47 самолетов.

«Сегодня видим в действии результат последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей. У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников — и сейчас мы наблюдаем плоды труда десятков тысяч человек, работавших на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли для того, чтобы состоялся этот полет», — сказал Мантуров.

Полет стал результатом объединения двух программ гражданского авиастроения России — самолета МС-21 и двигателя ПД-14, подчеркнул гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает Россию в высшую лигу мировой авиации.

10 ноября корпорация «Иркут», входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), завершила постройку опытного самолета МС-21-310.

Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров. В мае 2018 года второй летный образец успешно совершил первое летное испытание с аэродрома Иркутского авиазавода.