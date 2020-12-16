МЧС намерена приобрести около 50 самолетов и вертолетов до 2030 года

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. МЧС России в рамках технического перевооружения планирует закупить до 2030 года порядка 50 новых воздушных судов, в том числе вертолеты Ми-38, рассказал глава МЧС РФ Евгений Зиничев в интервью РИА Новости в преддверии Дня спасателя России, который отмечается 27 декабря.

"До 2030 года авиация МЧС России планирует получить порядка 50 новых воздушных судов и принять на вооружение порядка 380 современных многофункциональных беспилотных авиасистем отечественного производства", - отметил министр.

Зиничев добавил, что в настоящее время МЧС совместно с Минфином России прорабатывает вопросы закупки новых вертолетов Ми-38 и Ми-8, а также модернизации самолетов Бе-200 и приобретения новых.

В октябре этого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года, которая позволит обеспечить подразделения спасателей в соответствии с установленными нормативами.