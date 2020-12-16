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ЦАМТО

ВВС Бразилии приняли третий поисково-спасательный самолет SC-105 "Амазонас"

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Источник изображения: Фото: fab.mil.br

ЦАМТО, 15 декабря. Командование ВВС Бразилии сообщило о состоявшейся 9 декабря на предприятии Airbus Defence and Space в Севилье церемонии приемки третьего поисково-спасательного самолета C295 (национальное обозначение SC-105 "Амазонас").

Выполненный в версии для поисково-спасательных операций, самолет будет эксплуатироваться в составе 2-й эскадрильи "Пеликан" 10-й авиационной группы, базирующейся в Кампу-Гранди в шт. Мату-Гросу-ду-Сул.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении ВВС Бразилии имеется 10 C295 в версии военно-транспортного самолета (обозначение C-105 "Амазонас") и четыре C295 в поисково-спасательной версии (SC-105 "Амазонас"). Контракт на поставку 3 дополнительных C-295 в версии для проведения поисково-спасательных операций ВВС Бразилии подписали с Airbus Defence and Space в апреле 2014 года. Стоимость соглашения составила 191,2 млн. евро. Контракт также включал пятилетнее материально-техническое обеспечение поставленной техники. Первый самолет SC-105 был официально передан ВВС Бразилии 16 июня 2017 года в Севилье и прибыл на базу Кампу-Гранди 3 августа 2017 года. Второй SC-105 был передан 14 ноября 2019 года.

Закупленные SC-105 входят в состав эскадрильи "Пеликан" (2/10-я авиационная группа), базирующейся в Кампу-Гранди в шт. Мату-Гросу-ду-Сул.

Самолеты SC-105 ВВС Бразилии оснащаются электронно-оптической системой Star SAFIRE III производства FLIR Systems для поиска объектов над сушей и морем в видимом и инфракрасном диапазоне волн, установленной в носовой части РЛС с синтезированной апертурой EL/M-2022A(V)3 X-диапазона компании Elta Systems, терминалом системы спутниковой связи Collins Aerospace, системой управления FITS (Fully Integrated Tactical System), персональными аварийными радиостанциями AN/ARS-6(V)12, четырьмя каплевидными иллюминаторами (по два с каждой стороны фюзеляжа).

Хотя самолеты были приобретены, в первую очередь, для выполнения поисково-спасательных операций, они также могут применяться для материального обеспечения и перевозки войск, медицинской эвакуации и десантирования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Продукция
C-295 CASA
Компании
Airbus
ELTA
Проекты
Медицина
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