Радиотехническим войскам ВКС исполняется 69 лет

ЦАМТО, 15 декабря. Радиотехническим войскам (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) сегодня исполняется 69 лет. Сообщение, посвященное Дню радиотехнических войск ВКС РФ, размещено на сайте военного ведомства.

Радиотехнические войска являются родом войск ВКС. Они ведут радиолокационную разведку и обеспечивают радиолокационной информацией боевые расчеты вышестоящих командных пунктов и командных пунктов соединений, воинских частей и подразделений авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы. Все развернутые подразделения и командные пункты соединений и частей радиотехнических войск несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования.

В мирное время все радиотехнические подразделения и командные пункты частей радиотехнических войск несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, выполняют задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве и контролируют порядок его использования. Так, в 2020 году дежурными силами РТВ обнаружено и проведено более двух миллионов воздушных объектов, выявлено более тысячи фактов полета иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ, что примерно на 40% больше, чем в 2019 году

Как подчеркнули в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, развитие средств воздушно-космического нападения иностранных государств не стоит на месте: ведутся активные исследования в области создания гиперзвукового оружия, стремительно растут возможности беспилотной авиации.

Обоснованным и логичным ответом на эти вызовы является создание передового эшелона системы радиолокационной разведки. Уникальная РЛС загоризонтного обнаружения "Контейнер" заступила с 1 декабря 2019 г. на боевое дежурство и способна вести оперативно-стратегическую разведку летательных (в том числе гиперзвуковых) аппаратов на удалении более 1500 км от государственной границы и различных высотах. Станция предназначена для оповещения органов военного управления Воздушно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации о действиях средств воздушно-космического нападения иностранных государств, вскрытия фактов массовых пусков крылатых ракет, полетов авиации всех типов.

В настоящее время сформирован первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки. Возможности станции позволяют контролировать воздушное пространство Восточной и большей части Западной и Северной Европы, ряда стран ближневосточного региона, в том числе Сирии.

Планы развития системы загоризонтной радиолокации в ближайшей перспективе предусматривают наращивание возможностей контроля воздушного пространства на Южном и Восточном стратегических воздушно-космических направлениях. Ведутся научные исследования возможностей загоризонтного обнаружения воздушных объектов в Арктической зоне.

Для оперативного наращивания боевых возможностей РТВ на угрожаемых направлениях в объединениях ВКС формируются мобильные радиотехнические подразделения, каждое из которых способно вести радиолокационную разведку над территорией, сравнимой с Францией или Германией. Продолжается работа по усилению контроля воздушного пространства в Арктической зоне и на востоке страны. В этом регионе несут боевое дежурство подразделения РТВ, оснащенные современными комплексами средств автоматизации "Фундамент-М" и РЛС дежурного и боевого режима, такими как "Небо-М", "Подлет", "Каста-2-2", "Сопка" и другие.

Высшей формой подготовки любых родов войск в мирное время являются тактические учения. В связи с этим необходимо отметить успехи личного состава, достигнутые в ходе боевой учебы. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году проведено более 100 тактических учений полкового и батальонного уровня, из которых более двадцати – с выходом на полигоны Воздушно-космических сил Телемба и Ашулук.