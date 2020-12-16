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ЦАМТО

Реактивные артиллерийские подразделения Сухопутных войск перевооружаются на новые РСЗО "Торнадо"

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Военнослужащие во время снаряжения боеприпасами РЗСО "Торнадо-Г"
Военнослужащие во время снаряжения боеприпасами РЗСО "Торнадо-Г".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 15 декабря. В Сухопутных войсках продолжается плановое перевооружение реактивных артиллерийских подразделений на современные реактивные системы залпового огня семейства "Торнадо".

РСЗО крупного калибра "Торнадо-С", обладающая повышенными характеристиками и расширенной номенклатурой реактивных снарядов, практически полностью заменит существующие РСЗО "Смерч" и "Ураган". Кроме того РСЗО среднего калибра "Торнадо-Г", обладающая автоматизированной системой наведения на цель, придет на смену БМ-21 "Град". Перевооружение планируется осуществить к исходу 2027 года.

Современные РСЗО "Торнадо" – это не только средство поражения площадных целей, но и высокоточные комплексы, оснащенные управляемыми реактивными снарядами, способными поражать отдельные критически важные объекты противника на значительных дальностях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Град РСЗО
Торнадо
Торнадо-Г
Торнадо-С
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
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