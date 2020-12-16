Зонд "Хаябуса-2" собрал все необходимые образцы грунта на астероиде Рюгу

Специалисты смогли собрать космический газ, который выделяют образцы астероида

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в ходе полета к астероиду Рюгу смог собрать необходимое для изучения его структуры количество образцов грунта, миссия увенчалась успехом. Об этом сообщил во вторник представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Юити Цуда.

"Мы подтвердили, что внутри контейнера находится достаточное количество частиц грунта с астероида Рюгу. Таким образом, миссия зонда признана полностью успешной, а мы получили образцы, о которых мечтали", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме, которая транслировалась на канале JAXA в YouTube.

Кроме того, японские специалисты смогли собрать космический газ, который выделяют образцы астероида. В ближайшее время они намерены изучить его химический состав.

5 декабря "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами с Рюгу, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию к этому небесному телу. Капсула успешно приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии, где ее обнаружили японские специалисты. Впоследствии она была доставлена в лаборатории JAXA рядом с Токио.

Специалисты уже вскрыли капсулу и обнаружили внутри многочисленные частицы грунта. Они имеют темный цвет. К непосредственному анализу образцов после их предварительной сортировки в JAXA смогут приступить ориентировочно к лету следующего года.

Зонд после сброса капсулы совершил маневр по уклонению от Земли и отправился в экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 метров. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.