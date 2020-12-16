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Известия.ru

Северный флот получит гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»

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В Минобороны РФ приняли принципиальное решение вооружить морскую авиацию Северного флота гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Как сообщает телеканал «Известия», подготовка персонала и инфраструктуры для обслуживания и эксплуатации гиперзвукового оружия начнется уже в 2021 году.

В Минобороны РФ приняли принципиальное решение вооружить морскую авиацию Северного флота гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Как сообщает телеканал «Известия», подготовка персонала и инфраструктуры для обслуживания и эксплуатации гиперзвукового оружия начнется уже в 2021 году.

«Кинжал» способен наносить удары по целям на дальности до 2 тыс. км. В его радиус попадут, в частности, Скандинавия, страны Балтии и большая часть Северного морского пути. При этом ракета не только имеет гиперзвуковую скорость, но и маневрирует в полете. Военные заявляют, что это делает ее неуязвимой для существующих и перспективных средств ПВО и ПРО.

В роли носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал» используют истребители МиГ-31. Такими машинами в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) сейчас укомплектована эскадрилья 98-го смешанного авиаполка, расположенного в Мончегорске на Кольском полуострове. Комплекс может поступить на вооружение новой авиационной части.

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Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
СФ
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