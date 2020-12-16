Войти
ТАСС

Правительство Японии наградит команду разработчиков зонда "Хаябуса-2"

633
0
0
Сборка ракеты с космическим зондом «Хаябуса-2», 17 ноября 2014 года
Сборка ракеты с космическим зондом «Хаябуса-2», 17 ноября 2014 года.
Источник изображения: Фото: JAXA

Церемония по этому случаю пройдет 17 декабря

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение вручить команде разработчиков космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") благодарственную грамоту от лица премьер-министра страны Ёсихидэ Суги за вклад в исследование космоса. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Было принято решение вручить благодарность премьер-министра участникам команды "Хаябуса-2" за их вклад в исследование космического пространства. Церемония по этому случаю пройдет в резиденции премьера на этой неделе 17 декабря", - сказал он.

5 декабря "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами с астероида Рюгу, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию к этому космическому телу. Капсула успешно приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии, где ее обнаружили японские специалисты. Впоследствии она была доставлена в лаборатории Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) рядом с Токио.

Специалисты JAXA уже вскрыли капсулу и обнаружили внутри многочисленные частицы грунта. Они имеют темный цвет. К непосредственному анализу образцов после их предварительной сортировки в JAXA смогут приступить примерно к лету следующего года.

Зонд после сброса капсулы совершил маневр по уклонению от Земли и отправился в новую экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 метров. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Япония
Компании
JAXA
Похожие новости
07.12.2020
В Японии заявили, что капсула с образцами грунта с астероида Рюгу в идеальном состоянии
20.08.2020
Капсуле с образцами грунта Рюгу разрешили приземлиться в Австралии
15.07.2020
Зонд "Хаябуса-2" вернется на Землю в начале декабря
23.08.2019
Японская капсула с образцами пород астероида Рюгу приземлится в Австралии в 2020 году
08.04.2015
Советская тайна Фобоса и другие загадки Вселенной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 23:45
  • 7
Вторая Приднестровская
  • 16.12 23:45
  • 2
Детей полицейских и росгвардейцев предложили приоритетно зачислять в вузы
  • 16.12 22:58
  • 24
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 16.12 22:55
  • 4
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 16.12 22:55
  • 4
Таллин и Лондон едины во взглядах на исходящие со стороны России угрозы - Минобороны Эстонии
  • 16.12 22:52
  • 150
Космонавтика Илона Маска
  • 16.12 22:26
  • 10
Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
  • 16.12 22:11
  • 7
Японцы негодуют из-за российских пусков МБР «Булава»
  • 16.12 21:55
  • 1
В США в российском Ил-76 заметили СИД-Истребитель из «Звездных войн»
  • 16.12 20:04
  • 8
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 16.12 20:04
  • 44
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 16.12 19:31
  • 15
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 16.12 18:52
  • 2
Борисов: создание МС-21 с первым полностью российским гражданским двигателем - знаковый проект российского авиапрома
  • 16.12 14:10
  • 30
Москву признали беззащитной перед ракетной атакой США
  • 16.12 13:11
  • 2
Россия впервые показала на видео внешний вид гиперзвукового комплекса «Авангард»