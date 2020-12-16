Комплекс беспилотников "Орлан" поступил на вооружение горных мотострелков ЦВО в Туве

Новосибирск. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Туве, получили на вооружение новейший комплекс беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", сообщает пресс-служба ЦВО.

"Поступающий на вооружение комплекс в ходе плановых мероприятий боевой подготовки будет применяться для проведения воздушной разведки, выдачи готовых целеуказаний для ударных и огневых средств ракетных войск и артиллерии горного соединения, а также для корректировки огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особенностью комплекса является возможность противостоять средствам радиоэлектронной борьбы противника, его применение позволит вести воздушную разведку в условия активного радиоподавления.