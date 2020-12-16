КНДР проводит традиционные военные учения, сообщает Южная Корея

Гонконг. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Северная Корея начала проведение зимних военных учений, необычных маневров не зафиксировано, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

"По наши данным, Северная Корея начала свои регулярные зимние учения. Разведка Южной Кореи и США в тесной координации внимательно отслеживает соответствующие перемещения", - сообщил представитель Объединенного комитета начальников штаба Ким Юн Нак в ходе брифинга.

Он отметил, что учения только начались и нет признаков того, что Пхеньян предпримет какие-либо провокационные действия.

Также отмечается, что в последние месяцы Северная Корея не предпринимала серьезных военных шагов, хотя и представила новую межконтинентальную баллистическую ракету и баллистическую ракету для подводных лодок вместе с различными военными средствами во время парада 10 октября в честь 75-й годовщины основания Трудовой партии.