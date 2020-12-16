Китайский зонд "Тяньвэнь-1" находится в 100 млн км от Земли

Приборы космического зонда работают без сбоев

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Китайский беспилотный космический аппарат "Тяньвэнь-1" продолжает движение к Марсу и находится от него в 12 млн км, в то время как расстояние от Земли составляет 100 млн км. Об этом сообщило во вторник Китайское национальное космическое управление (CNSA).

По его данным, приборы космического зонда работают без сбоев. Время в полете "Тяньвэнь-1" составило 144 дня. В момент выхода на марсианскую орбиту, с учетом специфики движения (полет по прямой линии между Марсом и Землей невозможен из-за гравитационного поля Солнца, поэтому выбираются более длинные траектории - эллиптическая, параболическая и гиперболическая), он будет удален от нашей планеты на 190 млн км.

"Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. В середине февраля зонд приблизится к Марсу и совершит четыре маневра. Аппарат весит 5 тонн, в том числе 1,3 т приходится на посадочный модуль и 3,7 т на орбитальную станцию. Он оснащен 13 современными измерительными приборами.