Четвертый подбитый в Нагорном Карабахе Т-90С подорвался на мине

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В ходе боевых действий в Нагорном Карабахе азербайджанская сторона применяла около сотни основных боевых танков Т-90С. До недавнего времени было известно о трех подбитых машинах.

Причем два танка оказались повреждены в самом начале октября. Экипажи их оставили на нейтральной территории. Состояние техники позволяло восстановить её и вернуть в строй. Возможно, эти "девяностые" добили бойцы армянских подразделений, но материалов, подтверждающих это предположение, нет.

В следующий раз данные о повреждении Т-90С появились лишь через месяц, в ноябре. Тогда в Сети обнародовали видео, на котором можно было увидеть момент попадания в левый борт противотанковой управляемой ракетой. Предполагается, что танк, если и получил какие-то повреждения, то не фатальные.

И вот, на днях стало известно еще об одной потере. Судя по фотографиям, бронемашина подорвалась на мощной мине или фугасе. Взрыв был такой силы, что танк лишился направляющего колеса, переднего опорного катка, бортового экрана с элементами динамической защиты. С башни сорвало прожектор комплекса "Штора" и блоки "реактивной брони". Не зная всех деталей, трудно сказать, насколько пострадали члены экипажа. В то же время танк вполне возможно восстановить.

Не исключено, что в ближайшем будущем всплывут другие детали использования Т-90С в недавно закончившейся войне.

Дмитрий Лемешко