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ТАСС

Контракт на ремонт аналога авианосца в Крыму могут подписать весной

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Комплекс НИТКА на военном аэродроме в Саках
Комплекс НИТКА на военном аэродроме в Саках.
Источник изображения: © Алексей Павлишак/ТАСС

Контракт предусматривает ремонт и модернизацию комплекса НИТКА, сообщил источник

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Контракт на ремонт и модернизацию наземного испытательного тренировочного комплекса (авиационного) НИТКА в Саках - полного наземного аналога авианосца "Адмирал Кузнецов" - может быть подписан весной 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Главному штабу ВМФ России.

"Ожидается, что контракт будет подписан в апреле - мае будущего года. Он предусматривает ремонт и модернизацию комплекса НИТКА в Крыму", - сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что в начале декабря в Главкомате ВМФ обсуждались вопросы подготовки летчиков палубной авиации. В частности, были рассмотрены предложения, призванные ускорить выход из ремонта "Адмирала Кузнецова".

4 декабря источник в кораблестроительной отрасли сообщил ТАСС, что тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" выйдет на испытания в 2022 году.

Перед полетами с авианосца летчики палубной авиации по существующим регламентам должны получить допуск к ним. Для их подготовки могут использоваться два комплекса НИТКА в Саках и в Ейске. Про первый известно, что он нуждается в модернизации, про второй - что недавно была введена в строй его "первая очередь".

Комплексы НИТКА предназначены для отработки взлета и посадки самолетов палубной авиации. Комплекс в Саках представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля аналогичны летной палубе "Адмирала Кузнецова".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
НИТКА
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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