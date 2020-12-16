Специалисты ВКС осуществили увод разгонного блока "Бриз-М" с орбиты

Как сообщили в Минобороны РФ, орбитальный блок в составе "Бриз-М" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени ракеты через 12 минут после старта

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) завершили операции по уводу с орбиты разгонного блока "Бриз-М", который в составе ракеты-носителя "Ангара-А5" вывел на геостационарную орбиту неотделяемый габаритно-массовый макет полезной нагрузки, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С.Титова провели операции по уводу разгонного блока на орбиту существования", - отметили в военном ведомстве.

"Ангара-А5" стартовала в 08:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области. Это второй испытательный пуск "Ангары-А5". Орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени ракеты через 12 минут после старта. Пуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. До сегодняшнего старта было проведено только два запуска "Ангары", оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой 2 тонны.