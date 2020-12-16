Миротворцы РФ в Карабахе продолжат способствовать соблюдению трехсторонних соглашений

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов напомнил, что ранее в Баку доставлены и переданы представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек, азербайджанской стороной возвращены 44 человека

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжат способствовать выполнению соглашения об обмене военнопленными между армянской и азербайджанской сторонами. Об этом в понедельник журналистам сообщил командующий российским контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения", - подчеркнул Мурадов.

Он напомнил, что в понедельник самолетом ВКС России доставлены в Баку и переданы представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек, азербайджанской стороной возвращены 44 человека. Этому предшествовала большая подготовительная работа с азербайджанской и армянской сторонами, проведенная российскими миротворцами. Обмен пленными "всех на всех" осуществлен в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.