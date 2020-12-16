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ТАСС

Разгонный блок с макетом полезной нагрузки внесли в каталог космических объектов

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

Каталог представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты Центра контроля космического пространства Воздушно-космических сил РФ внесли в каталог данные о разгонном блоке "Бриз-М" и неотделяемом габаритно-массовом макете полезной нагрузки, запущенных в понедельник с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства [СККП] информацию о новом космическом объекте - разгонном блоке "Бриз-М" с неотделяемым габаритно-массовым макетом полезной нагрузки, запущенном ракетой-носителем тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, после выведения на орбиту неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки разгонным блоком "Бриз-М" и завершения операций по его уводу на орбиту существования офицеры Центра контроля космического пространства (ЦККП) приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС.

"Ангара-А5" стартовала в 08:50 мск с пусковой установки площадки № 35 космодрома Плесецк в Архангельской области. Это второй испытательный пуск тяжелой "Ангары-А5". Орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от через 12 минут после старта. Пуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС.

Главный каталог космических объектов СККП представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Он предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тыс. км. В каталоге содержится информация о 1 500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере и т. п.

Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами ЦККП Космических войск ВКС обрабатывается более 60 тыс. измерений.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Бриз-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
СККП
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