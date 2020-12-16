США наказали Турцию за С-400

США ввели санкции против Турции из-за покупки С-400 у России

США ввели санкции против Турции из-за покупки ей российских зенитно-ракетных комплексов C-400. По словам госсекретаря Майкла Помпео, турецкие власти должны незамедлительно начать решать «проблему С-400» вместе с Вашингтоном. Глава Госдепа также вновь пригрозил России «расплатой».

Санкции минфина США введены против Секретариата оборонной промышенности Турции, руководителя ведомства Исмаила Демира и еще трех турецких чиновников. Об этом со ссылкой на главу Госдепартамента сообщает ТАСС.

«Турция ценный и важный партнер США по обеспечению региональной безопасности, и мы хотели бы продолжить нашу многолетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, устранив препятствие в виде С-400 как можно скорее», - подчеркнул Помпео.

По его словам, санкции - ясный сигнал того, что Штаты не потерпят каких-либо существенных сделок с Российской Федерацией в сфере обороны и разведки.

«Сегодняшние действия направлены не на то, чтобы подорвать военный потенциал или боеготовность Турции или любого другого союзника или партнера США», - заверил чиновник.

Госсекретарь добавил, что Россия должна заплатить цену за «широкий спектр своих злонамеренных действий».

Турецкий МИД санкции осудил и пообещал ответить на этот недружественный шаг США. По мнению властей Турции, заявления американских властей об «уязвимости» систем НАТО из-за покупки C-400 «не имеют технического объяснения».

«Турция неоднократно предлагала решить этот вопрос на объективной и реалистичной основе, вне политических предубеждений. Мы приглашаем США пересмотреть это несправедливое санкционное решение», - подчеркивается в заявлении официальной Анкары.

С-400 «Триумф» - российский ЗРК большой и средней дальности. В ноябре прошлого года телеканал CNBC со ссылкой на источники, имеющие доступ к данным американской разведки, сообщил, что возможность закупки комплексов обсуждали Алжир, Вьетнам, Египет, Ирак, Катар, Марокко и Саудовская Аравия.

При этом официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт в августе прошлого года предупредила о возможности введения Вашингтоном санкций против стран по всему миру, которые приобретут российские С-400.

Особое негодование американской стороны вызывает закупка этих ЗРК Турцией. Москва еще в декабре 2017 года заключила с Анкарой договор на поставку четырех дивизионов этих комплексов. Это стало крупнейшим контрактом России со страной - членом НАТО. Всего РФ поставила в Турцию четыре дивизиона на сумму около $2,5 млрд. 55% из них покрыл российский кредит, пояснил газете «Коммерсант» глава корпорации Ростех Сергей Чемезов.

Вашингтон выступил резко против такого решения турецкой стороны. Свою позицию он объяснил риском сделки для НАТО. Такое мнение выразил, в частности, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, по словам которого в случае приобретения Анкарой оружия, используемого «известными противниками» НАТО, поставившая С-400 сторона сможет изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан между РФ и Китаем. В КНР российский ЗРК назвали лучшим в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400. Армия Индии также купила С-400 у России, заявив, что не боится американских санкций.

Петр Николаев